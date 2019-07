In Heerhugowaard betaal je het minst voor een oppas

HEERHUGOWAARD - Als je in onze provincie een oppas zoekt, ben je in Heerhugowaard het goedkoopst uit. Voor een uurtje oppassen betaal je daar gemiddeld nog net iets minder dan 6,50 euro.

Dat blijkt uit cijfers van oppasplatform Sitly, dat voor NH Nieuws de oppastarieven in de twaalf grootste steden van Noord-Holland uitzocht.

Ook in Den Helder en Hoorn ben je goedkoop uit en blijven de tarieven gemiddeld onder de 7 euro. In Amsterdam - op dit vlak onze duurste stad - betaal je per uur 3 euro meer dan voor een oppas in Heerhugowaard. Amstelveen en Haarlem volgen: in beide steden ben je meer dan 8 euro kwijt.

Leeftijd

Het verschil in tarieven kan volgens het platform onder meer worden verklaard door de leeftijden van de oppassers in de grote steden. Daar zijn ze vaak ouder omdat er meer studenten wonen. Daardoor is het loon ook hoger.