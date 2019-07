Zwaargewonde fietser gevonden in Hoorn

HOORN - Er is vannacht een zwaargewonde fietser gevonden aan de Karperkuilkade in Hoorn. Het is onduidelijk hoe de fietser ten val is gekomen.

De fietser liep zwaar hoofdletsel op. Hij werd gevonden rond 00:00 uur.

De trauma-arts werd ook gealarmeerd en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de fietser ongelukkig ten val gekomen en is er dus sprake van een eenzijdig ongeluk.