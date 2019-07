Het is weer zover: vliegende mieren overspoelen de provincie

NOORD-HOLLAND - Je ziet ze maar een paar dagen per jaar, maar als ze er zijn is het meteen een enorme invasie: vliegende mieren. Vandaag begonnen de insecten aan de zogeheten bruidsvlucht, waarbij de mierenmannetjes en koninginnen tijdelijk vleugels krijgen en met z'n allen de lucht ingaan om te paren. En die openbare vrijpartijen bleven niet onopgemerkt.

Op sociale media uitten meerdere mensen hun ongenoegen over de invasie aan gevleugelde insecten. "Ik heet de 100.000ste vliegende mier van harte welkom in mijn gezicht", schrijft iemand op Twitter. "Schiphol mag uitbreiden, dus alsjeblieft vliegende mieren: ga daar naartoe!", aldus een ander.

Normaliter komen de beestjes al een paar weken eerder in het jaar tevoorschijn, maar doordat het de afgelopen weken relatief koud en nat was lieten ze nog even op zich wachten. Vandaag was het door de aangename temperatuur dan 'eindelijk' zo ver en vlogen de mieren massaal uit.

Goed nieuws voor de mierenhaters, want lang duurt het niet. "In principe duurt de bruidsvlucht maar een paar dagen", vertelde insectenbestrijder Ralph Manten een paar dagen terug aan NH Nieuws. "Maar ze kunnen best vervelend zijn."