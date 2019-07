Haarlem stelt invoer van ja-ja sticker uit tot volgend jaar

HAARLEM - Haarlem broedt al een tijdje op de invoering van een nieuwe sticker: de ja-ja brievenbussticker. Het doel was om de sticker al in oktober in omloop te brengen, maar dit is verplaatst naar 1 januari 2020. Reden hiervoor is het uitstel van de gerechtelijke uitspraak die op 9 juli plaats zou vinden over de invoering van de ja-ja sticker in Amsterdam.

Het invoeren van de ja-ja brievenbussticker houdt in dat je in Haarlem géén ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangt, tenzij je de sticker op je brievenbus plakt.

De sticker is vanaf 2 december gratis verkrijgbaar in de publiekshal van de gemeente. Haarlemmers kunnen de sticker alvast opplakken en vanaf 2020 moeten de bezorgers zich aan de nieuwe, bijbehorende regel houden. Geen sticker = geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er 4 mogelijkheden:

Geen sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen

Nee-Ja sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen

Ja-Ja sticker: wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen

Nee-Nee sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

In Haarlem wordt ieder jaar zo’n 20% van het totaal aantal reclamefolders ongelezen weggegooid. Dit is zo’n 250 ton per jaar. Door alleen nog folders te laten bezorgen bij mensen die aangeven deze op prijs te stellen wil gemeente verspilling tegengaan.