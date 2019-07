Hilversum herdenkt eigen slachtoffers van MH17-ramp: "Dit biedt troost"

HILVERSUM - Onder grote belangstelling werden vandaag de Hilversumse slachtoffers herdacht die vijf jaar geleden omkwamen bij de MH17-ramp. "Het is een wond die nooit heelt, maar deze bijeenkomst biedt troost."

Er waren toespraken, omhelzingen en heel veel zonnebloemen. "Als ik al die mensen zie die vandaag zijn gekomen... Dat steunt ons enorm," zegt Riet Martens-Veldhuis tegen NH Nieuws. Zij en haar man verloren hun dochter, schoonzoon en drie kleinkinderen op 17 juli 2014. "Het was zo'n leuk gezin: muzikaal, sportief. We leven elke dag nog met een groot gemis", vertelt haar man Stan Martens.

Het gezin van vijf behoort tot de groep van vijftien Hilversummers die omkwamen bij de ramp met vlucht MH17. "Dit heeft blijvende impact op de gemeenschap," vertelt burgemeester Pieter Broertjes. "Iedereen kende wel iemand in het vliegtuig, bijvoorbeeld van school of van de hockeyclub."

Zonnebloem

Vandaag kwamen de achterblijvers samen bij het monument. "De ramp schokte Nederland, maar bracht Hilversummers bij elkaar," zegt Broertjes. "Dat zag je bij de herdenking van vijf jaar geleden en nu weer." Overal in Hilversum staan zonnebloemen, opgekweekt uit zaadjes van het veld met zonnebloemen in Oekraïne waar de MH17 neerstortte. "Ze zijn het symbool geworden van onze slachtoffers," aldus Broertjes.

Ook het monument bestaat uit vijftien permanente zonnebloemen en tijdens de herdenking groeit er een gele bloemenzee omheen. "Zo bijzonder om te zien, erg lief. Dat biedt troost," zegt Riet. Het echtpaar Martens woont in Dordrecht, maar voelt zich gesteund door Hilversum. "De burgemeester bezoekt ons nog regelmatig, dus Hilversum zit voorgoed in ons hart," aldus Stan.

Niet afgesloten

Voor veel nabestaanden is de ramp nog altijd een niet-afgesloten hoofdstuk. "Er klonken mooie woorden vandaag, maar het een ramp die nog elke dag pijn doet," zegt Thomas Schansman, vader van de omgekomen Quinn. "Vanwege het gemis, maar ook omdat Rusland tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid neemt."

Het zal nog wel even duren voordat alle juridische zaken zijn afgerond, maar in Hilversum zullen ze de ramp altijd blijven herdenken. "Dit zullen we elk jaar doen om de achterblijvers te steunen," zegt Broertjes. En de nabestaanden proberen zo goed en zo kwaad als het gaat hun leven weer op te pakken. "Het is een wond die nooit heelt, maar we moeten verder, ook voor onze andere kinderen en kleinkinderen," zegt Stan.