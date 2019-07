Vijfde Nationale Herdenking MH17: "Je wordt teruggeworpen naar vijf jaar geleden"

VIJFHUIZEN - Voor de vijfde keer is in Vijfhuizen de aanslag op Malaysia Airlines-vlucht MH-17 herdacht. De namen van alle 298 slachtoffers zijn genoemd, er zijn bloemen gelegd bij het gedenkteken en was het een minuut stil rond het tijdstip dat de Boeing 777-200 op 17 juli 2014 van de radar verdween.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Hoewel er honderden genodigden waren voor de nationale herdenking in het herinneringspark in Vijfhuizen, had de ceremonie een intiem karakter. De herdenking was besloten en werd ook niet live uitgezonden om de intimiteit te kunnen waarborgen. Nabestaanden uit binnen- en buitenland waren erbij. De organisatie lag ook deels in handen van een aantal nabestaanden.

Lees ook: Hilversum herdenkt slachtoffers MH17-ramp, vandaag vijf jaar geleden



Robbert van Heijningen uit Hilversum verloor op 17 juli 2014 zijn broer, schoonzus en neef bij de aanslag. Hij was vandaag ook een van die hoofdrolspelers van de organisatie. Hij begeleidde samen met zijn vrouw Loes veel van de genodigden, zoals de ambassadeurs van alle betrokken landen. Een strak geplande herdenking, die foutloos moest verlopen. En ondanks de belangrijke en drukke rol in de organisatie, werd Van Heijningen tijdens de herdenking snel geconfronteerd met het verlies van zijn familie.

Enorme klap

Van Heijingen: "Je krijgt een enorme klap op het moment dat die namen worden opgeroepen. Dan word je weer teruggeworpen naar vijf jaar geleden. Dan ben je niet lid van de organisatie, maar alleen nabestaande. Met nog steeds diep verdriet."

(Tekst gaat verder onder de video)

Spreekrecht

Het hermetisch afgesloten herinneringspark wordt vandaag en morgen weer opgeruimd. De ontvangst- en perstenten worden weggehaald en het park wordt weer toegankelijk voor ieder die de slachtoffers op zijn of haar eigen momenten wil herdenken. Of er volgend jaar weer een grote herdenking plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Van Heijningen kijkt vooral uit naar de strafzaak, waar hij als nabestaande spreekrecht krijgt.

Van Heijingen: "9 maart 2020 om 10.00 uur begint het strafproces. Veel nabestaanden hebben spreekrecht gevraagd. Ik ook. Ik popel om daar te staan om te vertellen wat het met ons doet. Om te vertellen wat voor een impact het heeft. En vooral ook om de wereld nooit te doen vergeten wat deze aanslag teweeg heeft gebracht."