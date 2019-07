Vuurwapens en 15 kilo cocaïne aangetroffen na inval woning Brouwersgracht

AMSTERDAM - Bij een inval in een woning aan de Brouwersgracht heeft de politie drie vuurwapens, harddrugs en een grote som contant geld aangetroffen.

Tijdens de inval werd ook een gevuld magazijn van een Kalasjnikov gevonden. Daarnaast trof de politie 15 kilo cocaïne (straatwaarde 750.000 euro) en 5000 euro aan contanten aan in de woning.

Ook is de aangetroffen administratie in beslag genomen. Een 29-jarige man met de Albanese nationaliteit is aangehouden.

Criminele netwerken

Volgens de politie hoort de inval bij een onderzoek naar zogenoemde facilitators; personen die diensten verlenen aan criminele netwerken.