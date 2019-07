Duizenden zoemende strandbijzoekers landen in Zandvoort

ZANDVOORT - Geen betere manier om de zomerse temperaturen te ontlopen dan een dagje naar het Zandvoortse strand. Zo moet ook de bijenzwerm hebben gedacht die zich vanmorgen op een stoel naast een strandhuisje nestelde.

De bewoners van strandhuisjes aan het strand hebben de boel rondom de stoel afgezet en imker Pim Lemmers gebeld om de geel-zwart gestreepte strandgangers weg te halen. Lemmers denkt dat het een paar duizend bijen zijn die op de stoel zijn gaan zitten. Door de vorm van de stoel was het behoorlijk lastig de zwerm in een kast te krijgen.

Vanavond terug

De bijen vlogen in het rond toen de stoel werd afgeklopt. Het is nog onduidelijk of de koningin uiteindelijk in de kast is gaan zitten. De bijenkast is op de stoel gezet en imker Lemmers komt vanavond terug als de temperatuur iets gedaald is om te kijken of ze allemaal de kast in zijn gevlogen.