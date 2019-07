Vloggende tweeling (8) haalt 300.000 euro op voor kinderafdeling ziekenhuis

HOORN - Medewerkers van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn kunnen hun hart ophalen: met hulp van de vloggende tweeling Iris en Brit (8) hebben ze de nodige drie ton opgehaald om de kinderafdeling van het ziekenhuis leuker aan te kleden.

De afdeling van het ziekenhuis werd slechts drie jaar geleden opgeleverd, maar was aangekleed in een typische ziekenhuis-stijl. Lange gangen met kleine kamers, waar kinderen alleen liggen. Om kinderen die langer in het ziekenhuis verblijven een fijnere plek te geven, willen ze een open ruimte met lange tafels waar families kunnen zitten en waar ze speelhoeken voor jong en oud in kunnen richten.

Naast de kinderen die uit de omgeving komen, verblijven ook kinderen die meerdaags opgenomen moeten worden vanuit het Dijklander in Purmerend in het Dijklander in Hoorn.

Met behulp van de vloggende tweeling Iris en Brit is de beoogde drie ton ondertussen opgehaald. Zij hebben er flink op los gevlogd om de afdeling leuker aan te kleden.

Bekijk hieronder het filmpje waarin Iris en Brit aankondigen dat ze genoeg geld op hebben gehaald