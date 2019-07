Laatste wens doodzieke Justin (23) komt uit: nog één keer naar Ajax

MUIDERBERG - Justin (23) heeft een ongeneeslijke hersentumor en nog maar een paar weken te leven. Zijn allerlaatste wens is om nog één keer een wedstrijd van Ajax bij te wonen. Die wens gaat in vervulling: Justin mag naar Ajax-PSV en zit dan in de Koninklijke loge.

Bij NH Nieuws vertelde hij eerder deze week over zijn laatste wens. Het NH-radioprogramma 'June tot 12' pikte het nieuws op en begon druk te regelen. Vanochtend verraste presentratice June Hoogcarspel Justin met het leuke nieuws. "Echt het mooiste wat er is. Voor eens Ajax-fan, voor altijd een Ajax-fan", vertelt Justin.

Dit is het laatste wat hij nog op z'n bucketlist had staan. "Hierna is het mooi geweest. Dan hebben we alles gedaan en hoeft het voor mij allemaal niet meer. Dit gun je namelijk niemand, want dit is het zwaarste wat er is", vertelt hij.

Grote liefde

Maar nu gaat hij nog één keer naar de Arena, genieten van zijn grote liefde Ajax. En hij heeft niet zo maar plekken. Hij mag aanschuiven in de Koninklijke loge. En waar die het meest van gaat genieten? "Van de winst. We gaan voor goud", zo besluit hij.