Horde van twintig man valt passagier aan naast Purmerendse begraafplaats

PURMEREND - Een man is zaterdagavond door een grote groep aangevallen op de Purmerenderweg. Het slachtoffer reed in de auto langs de Nieuwe Algemene Begraafplaats toen een onbekend duo ineens op de motorkap sprong. Toen de man in de verdediging ging, bleken de motorkapvandalen niet alleen te zijn.

Toen het slachtoffer, die als bijrijder meereed, de mannen door het geopende portierraam aansprak, kreeg hij direct een harde stomp in zijn gezicht.

Aangevallen

De man stapte vervolgens uit en pakte een stok uit de achterbak van de auto. Hierop werd hij aangevallen door een groep van zo’n vijftien tot twintig personen. Het slachtoffer liep hierbij (gezichts)letsel op.