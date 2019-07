Hilversumse 'deurwaarder van de onderwereld' veroordeeld tot jaar cel

HILVERSUM - De Hilversumse beroepscrimineel George van D. (54) heeft een celstraf van een jaar waarvan vijf maanden voorwaardelijk opgelegd gekregen voor afpersing. Dat straf is flink lager dan de vier jaar die de officier van justitie twee weken geleden tegen hem eiste.

Van D. wordt gezien als 'deurwaarder van de onderwereld'.

De Hilversummer heeft in die rol vorig jaar een slachtoffer met een paar flinke bedreidingen gedwongen zijn motor af te staan, anders zou hij in een kofferbak gegooid worden en ontvoerd naar motorclub Bandidos. De man zou schulden hebben bij de - de door de rechter verboden - motorclub.

Tweede bedreiging

Anderhalve maand later perste Van D. hetzelfde slachtoffer nog een keer af. Toen werd het slachtoffer bij een restaurant in Laren gedwongen zijn autosleutels af te geven. Het slachtoffer kon ontkomen en kon ervoor zorgen dat medewerkers van het restaurant de politie belden.

Slachtoffer

Het slachtoffer is volgens de rechtbank zelf ook niet van onbesproken gedrag en er wordt sterk rekening mee gehouden dat ook hij betrokken is bij strafbare feiten. Dat maakt dat de rechtbank behoedzaam omging met de verklaring van het slachtoffer. Wel verklaarde Van D. zelf dat hij is ingehuurd voor de 'incassoklus', hij zou er ook geld voor krijgen.

Georganiseerde criminaliteit

De rechtbank veroordeelt Van D. omdat ze het bijzonder kwalijk vindt dat hij zich door 'figuren uit de onderwereld' laat inhuren voor zulke klussen. "Met het verrichten van ‘incassowerkzaamheden in de onderwereld’ levert hij een bijdrage aan de instandhouding van een systeem van zware en georganiseerde criminaliteit", aldus de rechter.

Dat Van D. een flink lagere straf krijgt dan eerder werd geëist heeft ermee te maken dat er door de rechtbank wordt gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd.

Criminele loopbaan

Hilversummer Van D. heeft ondertussen al een aardige criminele carrière opgebouwd. De helft van zijn leven zat hij al in de gevangenis, onder meer voor het doden van zijn vriendin in 1992. Enkele jaren geleden ntsnapte hij al aan een liquidatie die in de Passagezaak is berecht.