Opnieuw tegenslag voor Kees in fietstocht voor het goede doel

SCHAGEN - De 67-jarige Kees Trommel uit Schagen heeft noodgedwongen al na drie dagen zijn fietstocht door Nederland voor het goede doel moeten stoppen. Het motortje van zijn fiets is namelijk kapot gegaan. "De laatste tien kilometer langs het IJsselmeer gingen heel moeizaam", zegt Cor Molenaar, die met hem mee fietste.

Trommel heeft negen jaren geleden een hersenbloeding gehad en is daardoor verlamd geraakt. Met veel wilskracht heeft hij het fietsen en deels het praten weer weten op te pakken. Hij zou een fietstocht door Nederland maken en de opbrengsten zouden naar de Hersenstichting gaan.

Maar: "Tot onze spijt is de fietstocht van Kees Trommel door Nederland na drie dagen alweer ten einde" laat fietsmaatje Cor Molenaar weten. "Onderweg tussen Medemblik en Enkhuizen werd het motortje van de fiets van Kees steeds slechter. Hij moest steeds zwaarder fietsen."

Lees ook: Kees (67) fietst na hersenbloeding door Nederland voor het goede doel

"De laatste tien kilometer langs het IJsselmeer ging heel moeizaam", vervolgt Molenaar, "maar we hebben ons overnachtingsadres weten te bereiken. Gisteren hebben we klein stukje gefietst en de reis met de boot en de stoomtram gemaakt. Vandaag zijn we opgehaald met een aanhanger."

De fiets van Kees wacht nu op reparatie: er zal een nieuwe motor in moeten. "Als het goed is komt die in de loop van volgende week. Zodra de fiets klaar is gaan we in overleg hoe we het verder gaan doen. Zelf ga ik dan nog twee of drie dagen meefietsen met Kees en de andere twee meefietsers weten het nu nog niet precies. Weer pech, maar het is niet anders."

NH Nieuws maakte eerder een reportage met Kees Trommel: