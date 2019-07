Uitgeester eert MH17-slachtoffers in Heemskerk: "Dag van overdenking"

HEEMSKERK - Een dag om nooit te vergeten, vindt Nico Brantjes uit Uitgeest. Vandaag bracht hij zonnebloemen naar de zilverlinde in het Heemskerkse park Assumburg, die mede dankzij hem in 2015 werd geplant ter nagedachtenis aan rampvlucht MH17.

Brantjes was met Jan Schrama en Huub Huneker een van de initiatiefnemers achter wat hij noemt 'het levende monument voor de MH17-slachtoffers'. Ieder jaar, dus ook vandaag, gaat hij naar de plek om te overdenken. Dan legt hij zonnebloemen naast de boom die exact een jaar na de ramp werd geplant. "Iedereen weet denk ik nog wel waar hij of zij was toen de MH17 neerstortte", vertelt hij aan NH Nieuws. "Wij hadden op dat moment visite thuis en dat was een schok voor ons allemaal. En dat is het eigenlijk nog steeds", aldus Brantjes.

Kwaad

De voormalig groenspecialist van de gemeente Heemskerk vond dat er een monument moest komen. "Opdat het niet vergeten mag worden", vertelt hij. Vijf jaar later heerst er nog steeds ongeloof. "En ik kan ook kwaad worden dat Rusland de betrokkenheid nog altijd blijft ontkennen, terwijl het bewijs zich opstapelt. Verschrikkelijk moet dat zijn voor de nabestaanden."

Naast de zonnebloemen die Brantjes bracht, droeg hij ook een gedicht voor: