Vrouw uit Hilversum die eigen huis in brand stak voorlopig vrij

HILVERSUM - De Hilversumse vrouw die ervan verdacht wordt haar eigen huis in de brand te hebben gestoken is voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald.

De 38-jarige vrouw zou op Eerste Paasdag brand hebben veroorzaakt in haar huis aan het Janseniushof in de wijk Kerkelanden. Een kennis die daar was, liep ernstige brandwonden op door haar daad. Haar huis werd verwoest, de brandweer kon maar net voorkomen dat het huis van de buren ook vlam vatte.

Half jaar wachten

Het Openbaar Ministerie heeft de Hilversumse brandstichting en poging tot moord ten laste gelegd. Toch komt ze nu voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat het nog tenminste een half jaar gaat duren voordat de strafzaak tegen de vrouw inhoudenlijk behandeld kan worden.

De rechtbank heeft wel een paar voorwaarden gesteld aan het voorlopig vrijlaten van de vrouw. Zo heeft ze een gebiedsverbod gekregen voor Hilversum. Ze mag daar alleen komen als ze een afspraak met de GGZ heeft.

Veel meer overlast

De brand zorgde afgelopen april voor veel ophef in de buurt. Er waren al veel langer klachten over de vrouw en de overlast die ze zou veroorzaken. De buren hebben het vermoeden dat de vrouw psychische problemen heeft.