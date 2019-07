Vandalen die picknicktafels in zwembad gooiden, hebben zich gemeld

WIERINGERWAARD - De vandalen die afgelopen weekend hebben huisgehouden in het zwembad in Wieringerwaard hebben zich gemeld bij de politie. De daders - 'jonge jongens', zo blijkt nu - hadden onder andere loodzware kunststof picknicktafels in het water gegooid.

Dat meldt onze mediapartner Noordkop Centraal.

Alle spullen rondom het zwembad werden in de verschillende baden gegooid. Met behulp van een duiker en enkele vrijwilligers moest moest alles uit het zwembad worden gehaald.

Voorzitter van het zwembad, Ivo de Block, had direct aangifte gedaan en ging begin deze week in samenwerking met de politie op zoek naar de daders.

"Ik ben blij dat de politie het zo goed heeft opgepakt", aldus De Block. "Ik heb veel informatie met de agenten kunnen delen door een bericht dat ik op Facebook had geplaatst. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle daders zich hebben gemeld bij de politie. Via Bureau Halt wordt nu een passende maatregel opgelegd en daarmee is het gelukkig opgelost. Ik wil wel benadrukken dat het nog om jonge jongens gaat en dat ze allemaal niet uit ons dorp komen."

De jongens mogen van De Block ook 'boete doen' in het zwembad. "In overleg met Bureau Halt komen we daar vast wel uit. Daarmee is de kous af."