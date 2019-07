Wilde Westen in 't Zand: kinderen timmeren alles in elkaar

'T ZAND - Met het zweet op het voorhoofd stampen kinderen uit 't Zand een volledig nieuw dorp uit de grond. Overal verschijnen 'Saloons' en 'Jails'. Voor de elfde keer wordt het Timmerdorp gehouden en het thema dit jaar is het Wilde Westen.

"Het is perfect", vertelt Sigrid Smit van het bestuur van het Timmerdorp. "Maandag begon met een beetje miezerregen. Maar dit is perfect. Vorig jaar was het immer 35 graden. De kinderen hebben echt veel meer puf nu."

Op de ijsbaan, net buiten het dorp, verschijnen in totaal 33 bouwwerken die allemaal iets met het Wilde Westen te maken hebben. "Wij maken gaten in het dak van de gevangenis, als ze dan ontsnappen kunnen we ze nat maken en dan worden ze zwaarder. Zo kun je ze makkelijker pakken."

Even verderop staat een kapperszaak: "Maar we trekken ook tanden met deze" lacht één van de bouwers terwijl ze een knijptang laat zien.

Vanmiddag wordt duidelijk wie het mooiste bouwwerk heeft gemaakt. Sigrid Smit: "De jury is nu bezig met beoordelen. Gisteren hebben ze ook al een rondje gemaakt. Maar ik heb nog geen rapport gezien. Dat wordt dus spannend."