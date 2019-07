Ganzenplaag teistert bloemkoolboer Roel: "Er zijn er gewoon te veel"

WERVERSHOOF - Boeren in West-Friesland zijn de overlast van ganzen en duiven meer dan zat. De dieren zorgen al jaren voor flinke schade aan hun oogst. Roel Bakker uit Wervershoof ziet met lede ogen aan hoe een groot gedeelte van zijn bloemkoolplanten wordt weggevreten.

"Een paar ganzen is niet zo erg", verklaart de bloemkoolteler terwijl hij op zijn land staat. "Maar de laatste jaren is het zo hard toegenomen dat het veel extra werk kost."

Doordat duiven aan de bloemkoolplanten vreten, groeien ze minder hard en blijven ze kleiner. Andere planten groeien wel in een normaal tempo door, waardoor een ongelijke oogst ontstaat.

"Dan moeten we wel zeven keer over een veld om het te oogsten, in plaats van vier. Daardoor hebben we meer tijd en mensen nodig om de oogst binnen te halen." In totaal zou de schade van Bakker meer dan 50.000 euro per jaar zijn.

Knalgeluiden

Met netten, vogelverschrikkers en knalgeluiden probeert hij de dieren te verjagen. "Dat helpt soms, maar lang niet genoeg", legt hij uit. Door de netten zouden ze na verloop van tijd gewoon heen vreten, vogelverschrikkers werken nauwelijks en knalgeluiden kan de buurt niet waarderen.

"We rijden regelmatig over ons land om al toeterend de dieren weg te jagen. Ook dan krijgen we commentaar van de buurt. Het lijkt misschien zielig maar het gaat hier wel om voedsel dat we verbouwen."

Bakker pleit voor een ruimer afschot. "Tien jaar geleden hadden we dit probleem niet, er waren toen veel minder ganzen en duiven. Ik begrijp dat de natuur belangrijk is, maar dit lijkt me geen goed evenwicht."

Laserstralen

Landbouworganisatie LTO is bezig met een telling van de dieren. Nadat die in oktober zijn afgerond, wordt besloten hoeveel er mogen afgeschoten. "Ik hoop dat het een stuk meer zijn dan nu, dit kan zo niet langer", aldus de Wervershoofer.

Vorig jaar verschenen nog positieve berichten over laserstralen die vogels van het land jagen. Een ondernemer uit Haarlem bedacht het idee.

Landbouworganisatie LTO adviseert echter om die laserstralen niet te gebruiken, omdat het probleem dan naar de buren verplaatst wordt. "Ze zijn ook veel te duur", vindt de bloemkoolteler bovendien. "Je zit met onderhoudskosten, diefstalrisico en een heel hoge aanschafprijs. Dat haal ik er lang niet uit."