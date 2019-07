Aardappelhandelaar doorgelicht om verdenking witwaspraktijken

NOORD-HOLLAND - Het OM heeft eerder deze week het bedrijf van een Noord-Hollandse aardappelhandelaar uitgekamd omdat de eigenaar verdacht wordt van betrokkenheid bij witwaspraktijken.

In welke plaats het verdachte bedrijf is gevestigd, wil de woordvoerder vanwege de mogelijke herleidbaarheid niet zeggen. Wel meldt hij dat in totaal drie bedrijven zijn doorgelicht. Een van die bedrijven is dus Noord-Hollands, de andere twee Zeeuws.

Het OM stelt dat aardappel- en uienhandelaren sectorbreed vatbaar zijn voor 'grootschalige witwaspraktijken'. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers zouden miljoenen euro's per jaar bij Nederlandse handelaren afleveren, die de grote sommen cash in boodschappentassen zouden aannemen. In de afgelopen vijf jaar ging het om 150 miljoen euro, is de schatting.

De verdenking richt zich specifiek op de export van aardappels en uien naar landen in West-Afrika, waarbij regelmatig met contant geld wordt afgerekend en de ondergrondse bankiers het geldtransport verzorgen.

Meldplicht vanaf 10.000 euro

Volgens de onderzochte handelaren kunnen zij vaak niet anders dan cash accepteren omdat landen als Mauritanië goed werkend banksysteem hebben. Maar zelfs als dat de werkelijke reden is, overtreden handelaren waarschijnlijk de anti-witwaswetten, die een meldplicht voor contante betaling vanaf 10.000 euro verplicht stellen.

Het onderzoek heeft het OM zicht gegeven op geldlopers en ondergrondse bankiers die vermoedelijk crimineel geld naar de Nederlandse aardappel- en uienhandel laten stromen. Omdat er voor het geld daadwerkelijk aardappels geleverd worden, doen banken meestal niet moeilijk over het storten van de grote sommen geld.

"We hebben beslag gelegd op de administratie van de bedrijven", aldus de woordvoerder van het OM. "En we zullen onderzoeken of daar meer aanknopingspunten in zitten."

Soepelere regels

Het OM vermoedt dat Nederlandse handelaren een aantrekkelijk vehikel zijn voor witwaspraktijken omdat de regels voor contante betalingen in Nederland bijvoorbeeld soepeler zijn dan in België en Frankrijk. De betrokken ministers (Financiën, Justitie & Veiligheid) streven naar strengere regels. Als die er komen, wordt het handelaren verboden om betalingen van meer dan 3.000 euro contant aan te nemen.