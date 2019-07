Haarlems verkeersonderzoeksbureau gedupeerd door nachtelijke autobrand

HAARLEM - "Je kunt het nog niet echt hard maken, maar dit moet wel brandstichting zijn", zegt Dennis Meijer. Hij werkt voor het Haarlemse verkeersonderzoekbureau Telwerk en was vanmorgen op zoek naar zijn bedrijfswagen. Die trof hij uitgebrand aan in de Marnixstraat.

Meijer kijkt toe hoe rechercheurs onderzoek doen rond zijn wagen. "Ik heb hem gisteren nog gebruikt en toen was er niets aan de hand. Als er een defect aan de auto was geweest, dan had ik dat meteen wel moeten merken." De wagen stond vannacht om vier uur in brand.

Meerdere autobranden

De afgelopen weken waren er meerdere autobranden in Haarlem, door de hele stad verspreid. De politie laat NH Nieuws weten dat er een vermoeden van brandstichting is bij de brand van afgelopen nacht, maar dat er vooralsnog geen aanleiding is om te vermoeden dat er een verband is met de andere branden in Haarlem.

Meijer zal moeten improviseren vandaag. "Ik moet even overleggen met mijn baas, maar die is nu op vakantie."

