Hangplantendief in Amsterdam opgepakt: wijkagent zoekt eigenaren

AMSTERDAM - Al het hele plantjesseizoen worden tuinierende Betondorpers in Amsterdam-Oost geteisterd door een 'groendief'. Maar het einde van het groene leed lijkt in zicht: de veronderstelde dief is namelijk gevonden.

Vorige week ging AT5 langs bij getroffen Betondorpers. "Je wil het een beetje leuk maken met bloemetjes, en dan is er een of andere idioot die denkt ik neem dit even mee", vertelde een bewoner toen.

Planten in arrestantenbus

Wijkagent Monique de Boer gaf aan de zaak uiterst serieus te nemen en dicht bij een doorbraak te zijn. Die kwam er deze week. De plantjesdief werd geïdentificeerd en veel gestolen groen werd teruggevonden. Op Instagram plaatste de wijkagent een foto van de ontvreemde bloemen en planten in haar arrestantenbus.

Een aantal planten is terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar, maar voor sommige fleurige bloembakken wordt nog onderzocht waar ze thuishoren. Mocht iemand zijn of haar gestolen groen herkennen, dan kan de gedupeerde de planten ophalen bij de wijkagent, die zelf schrijft: 'Zaak opgelost'.