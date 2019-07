Uitgebrande woning in Breezand stond net te koop

BREEZAND - Aan de buitenkant zie je alleen aan de dichtgetimmerde deur dat er iets gebeurd is. Afgelopen nacht vloog de woning aan de Wijdenes Spaansweg in brand. Het huis werd niet meer bewoond.

Van het interieur is weinig over. De muren en plafonds zijn zwartgeblakerd. Her en der liggen wat voorwerpen op de grond. Een tegeltje waar een spreuk op stond, is onleesbaar geworden. In de woonkamer staat nog een comfortabele stoel en op een richel staat een porseleinen hondje.

De woning stond sinds kort te koop. De oude eigenaar was recent overleden. Er hadden zich al een aantal kijkers gemeld bij de makelaar. Die bezichtigingen zullen een flinke tijd op zich moeten laten wachten. Vandaag komt een expert langs om de schade op te nemen.

De brand begon vannacht in de keuken. Hoe het vuur kon ontstaan is niet duidelijk.