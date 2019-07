Natuurbrandrisico op Texel weer nihil: rookverbod geldt niet meer

TEXEL - Het risico op natuurbrand op Texel is weer terug naar het laagste niveau. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het rook- en stookverbod is hiermee ingetrokken.

Maar dat het verbod is ingetrokken, betekent niet dat mensen onverschillig met vuur om moeten gaan in de natuur. "Wees zoals altijd voorzichtig", benadrukt de gemeente.

Begin deze maand besloot het college om, vanwege de aanhoudende droogte, per direct een rookverbod in te stellen in de bossen, duinen en het heidegebied. Daarnaast werd extra gewaarschuwd voor het gebruik van onder andere barbecues, vuurkorven en smeulende peuken.