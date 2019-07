Aflevering 4 van Jouw Noord-Holland: Festivals & Evenementen

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland is een veelzijdige en veel bezochte provincie midden in de Randstad. Bezoekers van binnen en buiten Noord-Holland en zelfs uit het buitenland brengen regelmatig een bezoek aan één van de vele festivals en evenementen die onze provincie rijk is.

Er vinden evenementen plaats op het water, in steden, maar ook in recreatiegebieden. Met zoveel bezoekers en bedrijvigheid moet wel de balans bewaakt worden tussen natuur en recreatie. En hoe leid je die grote stromen bezoekers in goede banen? Dat en meer zie je deze week in Jouw Noord-Holland.

