Motorrijder trekt wheelie bij politiecontrole in Overveen

OVERVEEN - Een motorrijder is gistermiddag in Overveen beboet omdat hij op de Zeeweg met 80 kilometer per uur een wheelie trok. Dit deed de motorrijders nota bene tijdens een politiecontrole.

Dat blijkt uit een overzicht dat de politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op Facebook heeft gezet.

De politie controleerde ter hoogte van nationaal park Zuid-Kennemerland, op het gedeelte van de Zeeweg waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Dat betekent dus dat de waaghals op de motor ook nog eens flink te hard reed.

30 km/u te hard

De motorrijder was niet de enige: in totaal hield de politie zes bestuurders staande die de maximumsnelheid met minimaal 30 km/u overschreden. Twee van hen zijn een aparte vermelding waard: zij reden zonder correctie 97 km/u en 103 km/u, waardoor ze een 'forse straf' van de officier van justitie tegemoet kunnen zien.

Behalve voor snelheidsovertredingen werden er ook vijf bekeuringen uitgedeeld voor niet-handsfree bellen. Voor zover bekend ging dat in alle gevallen om automobilisten.