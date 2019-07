Slachtoffer met schotwond naar ziekenhuis na geweld in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - Bij een schietpartij in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam is gisteravond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het geweld vond rond 23.30 uur plaats in snackbar Toetje, zo laten getuigen aan NH Nieuws weten. Na de schoten werd de straat afgezet, en deed de recherche urenlang onderzoek. Behalve sporenonderzoek werden er ook al enkele getuigen gehoord.



Gevlucht

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden, en sluit niet uit dat er meerdere daders bij het vuurwapengeweld betrokken waren. Volgens getuigen zou de dader na het schot te voet zijn gevlucht, onder meer via de Oetgensdwarsstraat.





Over de aard en de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. Over diens identiteit evenmin. Na eerste hulp ter plaatse is het slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Naar verwachting geeft de politie in de loop van de ochtend meer informatie vrij.