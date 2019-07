Woning Breezand onbewoonbaar na brand

BREEZAND - In een woning in Breezand is vannacht brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels onder controle, maar het huis is door brand- en roetschade tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur in het huis aan de Wijdenes Spaanseweg greep rond 3.30 uur om zich heen, waarna de brandweer met spoed ter plaatse kwam.





Al snel bleek dat er niemand thuis was, waarop de brandweer de schade aan de woning probeerde te beperken. Er raakte dan ook niemand gewond.

Nog voor 4.00 uur was de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven.