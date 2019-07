Mogelijk aantekening en boete voor Wybren van Haga, Ook VVD legt straf op

HAARLEM - VVD-Kamerlid Wybren van Haga, die in Haarlem woont en er voorheen ook in de lokale politiek zat, moet rekening houden met een aantekening op zijn strafblad en een boete van zeker ruim 300 euro. Van Haga ging met te veel alcohol in zijn bloed achter het stuur zitten. De VVD zelf heeft hem al een straf opgelegd.

De mogelijke aantekening en boete zijn op basis van het promillage dat Van Haga zelf noemt, aldus het Openbaar Ministerie, dat niet specifiek op zijn situatie wil ingaan. Tegen De Telegraaf verklaarde de politicus dat hij een promillage van 0,6 had, iets hoger dan de grens van 0,5 procent voor ervaren bestuurders.

De VVD is niet blij met wat er is gebeurd. De fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, Klaas Dijkhoff, geeft aan dat Kamerleden een voorbeeldfunctie hebben. "Dat betekent dat Van Haga niet alleen zijn straf krijgt zoals elke burger die met teveel drank op achter het stuur zit, maar dat hij ook 5000 euro zal schenken aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers.

Ook zal hij vijf dagen vrijwilligerswerk doen om zijn fout niet alleen in woord en met geld maar ook in daad te onderkennen." Dijkhoff laat verder weten dat hij het nieuws niet van Van Haga zelf heeft vernomen, maar uit de krant.

Van Haga werd staande gehouden op de snelweg. Uit controle bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. Hoewel de parlementariër werd staande gehouden vanwege zijn rijgedrag, stelt Van Haga dat hij niet dronken achter het stuur zat.