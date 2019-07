Inloopavond over groei Schiphol: "Teleurgesteld in de overheid"

VIJFHUIZEN - Slechts 370 omwonenden van Schiphol wisten vandaag hun weg te vinden naar Expo Haarlemmermeer voor een inloopavond over de groei van de luchthaven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had de bijeenkomst georganiseerd om vragen te kunnen beantwoorden over het kabinetsbesluit om Schiphol verder te laten groeien. Diegenen die kwamen opdagen waren kritisch en wantrouwend.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het ministerie had 1700 omwonenden benaderd om naar Vijfhuizen te komen om vragen te stellen. Wie geen mailtje uit Den Haag had gekregen, kon zichzelf ook online aanmelden. De opkomst viel tegen, maar de vragen die werden gesteld waren pittig. Veel omwonenden hebben geen vertrouwen in de voorwaarden die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft gesteld aan Schiphol om vanaf 2021 weer te kunnen groeien.

Eerst moet Schiphol meer vliegbewegingen verdienen door het aantal nachtvluchten terug te brengen en meer stillere vliegtuigen te laten inzetten. Dan pas is groei mogelijk tot uiteindelijk 540.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er nu sinds 2018 maximaal 500.000. Maatschappijen als KLM komen in de problemen, omdat andere luchtvaartmaatschappijen in het buitenland van de situatie profiteren.

Aalsmeerbaan

Een van die omwonenden die haar vertrouwen in Schiphol en minister Van Nieuwenhuizen heeft verloren, is Mirella Visser uit Uithoorn. Zij is bewonersvertegenwoordiger en woont bij de Aalsmeerbaan, die steeds vaker wordt gebruikt voor starts en landingen. Visser: "Ik hoor allemaal dingen zoals 'het is geen groeibesluit, maar een besluit over hinderbeperking', terwijl ik denk, het is gewoon een groeibesluit."

Visser is ook teleurgesteld dat de minister niet zelf is gekomen om de plannen toe te lichten. Ze moet het doen met medewerkers van het ministerie en een van de belangrijkste ambtenaren van Van Nieuwenhuizen, de directeur Luchtvaart Infrastructuur en Waterstaat, Jaco Stremler. Stremler: "Bewoners zijn kritisch en ik denk dat dat ook terecht is."

Afwachten

Stremler vervolgt: "Ik zie dat er heel sterk het beeld leeft van dat het kabinet heeft besloten om weer Schiphol verder te laten groeien en wat dat met de omgeving doet. Dat is maar afwachten of er nou daadwerkelijk hinder wordt gereduceerd. Die zorg zie ik."

Toch blijft het ministerie bij wat eerder werd aangekondigd: eerst hinder reduceren, dan pas groei. Het gaat er maar moeilijk in bij de bezoekers van de inloopavond. Een stel zegt al 25 jaar beloftes te horen die niet worden waargemaakt. "Ik ben heel teleurgesteld in de overheid en hun belofte."

Tweede inloopavond

Omdat ook het ministerie de opkomst van 370 omwonenden wat gering vond, wordt er na de zomervakantie een tweede inloopavond over de groei van Schiphol georganiseerd.