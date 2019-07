MH17-ramp vandaag vijf jaar geleden

NOORD-HOLLAND - Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Het toestel was vanaf Schiphol onderweg naar Kuala Lumpur toen het werd neergehaald door een Russische Boek-raket. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Het Joint Investigation Team (JIT) onderzoekt de MH17-ramp en maakte vorige maand bekend vier verdachten op de internationale opsporingslijsten te hebben gezet. Zij worden beschuldigd van moord. Het proces begint op 9 maart volgend jaar op Schiphol.

Vandaag wordt er in heel Nederland stilgestaan bij de ramp. De officiële herdenking is bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Minister-President Mark Rutte en Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, spreken tijdens de herdenking. De vlaggen van alle getroffen landen zullen tijdens de ceremonie bij het monument halfstok hangen. Rond het tijdstip van de ramp wordt een minuut stilte gehouden.

Nabestaanden uit binnen- en buitenland komen naar de besloten herdenking bij het monument. Daar zullen de namen van de 298 slachtoffers worden voorgelezen, zal er gezongen worden en leggen jonge nabestaanden bloemen bij het gedenkteken.

Zonnebloemen

Ook in Hilversum wordt er herdacht. Om 09.30 uur is er bij het monument in het Dudokpark een openbare herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Burgemeester Pieter Broertjes legt met anderen vijftien zonnebloemen neer bij het monument voor omgekomen slachtoffers uit Hilversum. NH Nieuws zendt deze herdenking live uit.

Uit heel Noord-Holland kwamen 50 mensen om het leven:

Amsterdam Regis Crolla, Theo Kamsma, Karin Bras en zoon Guo, Karlijn Keijzer en Laurens van der Graaff, Pim de Kuijer. Hanny Huntjens, Joep Lange en Jacqueline van Tongeren, Sascha Meijer en Tim Nieburg, Tessa van der Sande, Quinn Schansman, Thami Uijterlinde

Hilversum Familie Allen, Familie Van Heijningen-Mastenbroek, Familie Smallenburg

Amstelveen Helen Borgsteede en Frank van der Weide, Familie Gunawan

Naarden Familie Meijer-Van der Meer

Middenmeer Guust en Toos Moors

Zwanenburg Familie Van de Mortel

Hoofddorp Familie Renkers-Hoonakker

Volendam Cor Schilder en Neeltje Tol

Haarlem Familie Van Veldhuizen-Marckelbach.