Buurt ongerust om jongeren die Cindu-hoofdkantoor beklimmen: "Je ligt gauw weer beneden"

UITHOORN - Voorbijgangers en omwonenden zijn niet te spreken over de jongeren die het oude hoofdkantoor van Cindu beklimmen. Gisteravond werden vier jongeren in het gebouw aangehouden door de politie.

"Dat is levensgevaarlijk", vertelt een man die in zijn jeugd naast het gebouw heeft gewoond en er nu vaak langs fietst. "En vooral als ze het 's nachts doen, als ze een slok op hebben. Je ligt gauw weer beneden."

De man heeft het gebouw nog in haar glorietijd gezien, toen de directie van chemiebedrijf Cindu er huisde. "Directeur Staal zat er ook. Dat was heel druk altijd". Sinds 2010 staat het pand leeg en inmiddels is het flink verpauperd. Graffiti is op de muren te vinden en tientallen ramen zijn gesneuveld."

Meerdere keren per week

"Regelmatig zijn ze gewoon hier om dingen te slopen", vertelt Monique, die vanuit haar huis uitkijkt op het gebouw. "En het wordt steeds erger. Ik denk dat ze toch wel een keer of drie tot vier per week hier het gebouw binnendringen. Je kunt ze er op aanspreken en dan is het 'ja mevrouw, goed mevrouw.' Maar ze doen het uiteindelijk toch."

Gisteravond hield de politie vier jongeren aan die zich in het gebouw ophielden. Zij kregen een boete van 95 euro en moesten door hun ouders opgehaald worden van het politiebureau. Dat jongeren het gebouw binnendringen is van alle tijden, vertelt Monique:

Het nieuws dat jongeren in het gebouw zitten brengt anderen ook op ideeën, een vastgoedbeheerder kwam vandaag bij het pand langs met de hoop er samen met de eigenaar nog wat van te maken: "We zouden er kunstenaars in kunnen plaatsen, zzp'ers, startende ondernemertjes. Dat eigenlijk", aldus Nick Duijn.

"Niemand neemt verantwoordelijkheid"

Volgens omwonende Monique is dat in het verleden ook al eens geprobeerd, zonder succes. Zij lijkt de hoop inmiddels opgegeven te hebben. "Ik denk dat iedereen met de verantwoordelijkheid schuift. De gemeente is niet verantwoordelijk, het bouwbedrijf is niet verantwoordelijk. Cindu bestaat niet meer. Ik denk dat degene die dat gebouw hebben overgenomen ook zoiets hebben van 'dat zal wel.' En wij zijn ook niet verantwoordelijk. Maar we hebben er wel last van."