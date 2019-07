Bussumse bouwvakkers vinden handgranaat in Amsterdam: "Het zal wel uit een speelgoedwinkel zijn"

AMSTERDAM - Twee bouwvakkers uit Bussum vonden vanochtend een handgranaat aan de deur van een ontharingskliniek aan de Rozengracht in Amsterdam. Het duo kon in eerste instantie niet geloven dat het om een echt explosief ging. "Mijn collega deed net alsof ik gek was geworden."

Bouwvakker Rick was de eerste die het explosief zag hangen: "We kwamen aanrijden, en vonden toevallig een plekje daar voor de deur. Ik keek door het raampje van de bus en zei tegen m’n collega: 'Er hangt een handgranaat voor de deur joh'."

"Mijn collega loopt erheen en maakt er een fotootje van en zegt: 'verdomd, het zal wel uit een speelgoedwinkel zijn, zo'n ding'."

De bouwvakkers gingen vervolgens naar hun werkplek iets verderop om aan het werk te gaan. Toch zat het Rick niet helemaal lekker. Na een half uur liet hij de foto zien aan de loodgieter die in hetzelfde pand aan het werk was. Toen hij ook zei dat het om een handgranaat ging, hebben ze toch maar de politie gebeld.

Toegesnelde politieagenten bevestigden dat het om een echte handgranaat ging en schakelden de Explosieve Opruimingsdienst in. Rick beseft nu pas dat het ook heel anders had kunnen aflopen. "Nu je er zo over nadenkt had er wel meer kunnen gebeuren dan wat je achteraf hebt gezien natuurlijk. Het had heel anders kunnen aflopen. Ik bedoel, de hele zooi had kunnen ontploffen", aldus Rick.