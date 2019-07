Niet iedereen is blij met de autoluwe straten in Haarlem: "Ik kan er niet meer heen"

HAARLEM - Anna Emmelkamp kan na een paar hartinfarcten niet ver meer lopen. Met haar autootje tuft ze daarom regelmatig naar de binnenstad van Haarlem om hier vrijwilligerswerk te doen en naar de kerk te gaan. Nu de Haarlemse binnenstad autoluwer wordt, heeft ze steeds meer moeite om op haar bestemming aan te komen.

"Ik ging er een keer per maand heen voor de vrouwenochtend. Hartstikke leuk was dat! We kregen koffie en wat lekkers erbij. Je maakt contact met anderen. Sociaal is dat heel belangrijk. Maar ja, jammer dan. Je kan er niet meer heen", verzucht ze als ze door Haarlem rijdt om een parkeerplaats te vinden.

"Kijk eens wat hier gebeurt", zegt Anna bedenkelijk terwijl ze kijkt naar de pionnen die een weg afsluiten. Binnenkort worden de pionnen vervangen door beweegbare palen die uit de grond komen. Op deze manier kunnen werklui nog wel de straat in.

Ook voor anderen is het soms lastig dat er in de binnenstad van Haarlem bijna nergens meer auto's mogen komen. Loodgieter Mick de Brouwer ondervindt geregeld hinder van de autoluwe straten. "Je moet een dag van tevoren een vergunning aanvragen. Deze wordt de dag erop verleend. Alleen als je spoedeisende werkzaamheden hebt, weet je dat niet van tevoren."

"Als je een vergunning aanvraagt voor de volgende dag en het blijkt te regenen, dan kun je je werk niet doen. Maar je hebt wel betaald voor de vergunning", aldus Mick.

Oplossing

Anna weet wel een oplossing voor het probleem: "Een busje zoals ze dat in Hasselt doen. Die gaat door de hele stad en stopt overal waar je je hand opsteekt. Je kunt overal naartoe gebracht worden. Gratis. Dat is een mooie oplossing", zegt ze glimlachend.