Restaurant Kraantje Lek heropend onder nieuwe eigenaar: "Uniek dat het gelukt is"

OVERVEEN - Het is voor nieuwe eigenaar Robbert van Berkel een droom die uitkomt. Hij heropende vandaag restaurant Kraantje Lek in Overeen. Altijd hoopte hij al dat het op een dag van hem zou zijn. "Dat je bij een historisch pand van 500 jaar oud mag bepalen hoe het gaat worden is heel leuk."

Het restaurant is een begrip in de omgeving en werd ruim zestig jaar beheerd door de familie Bloemen. Eind vorig jaar zette de familie Kraantje Lek te koop en Robbert greep zijn kans. Dat resulteerde in de heropening van een vernieuwd restaurant, maar wel met het historische karakter. "Uniek en bijzonder dat het gelukt is om deze locatie over te nemen", vertelt hij. "Altijd al toen ik hier langsfietste dacht ik 'als er één plek is die ik naast 't Wapen van Kennemerland (waar hij al eigenaar van is) wil hebben, dan is het Kraantje Lek'." Nu gaat hij samen met zijn vrouw, Marieke Bruins, proberen om de iconische plek weer levendig te krijgen.

Warme band

Ook veel gasten die op het terras van Kraantje Lek neerstrijken, hebben een warme band met de plek. Iconisch is de holle boom, die tot 2007 voor het restaurant stond. In 2008 werd deze vervangen door een bronzen variant, zodat die voor altijd zou blijven staan. Op het terras wordt vooral ook de speeltuin genoemd, die vlakbij het restaurant ligt. Sommige gasten waren bang dat 'ie verdwenen was, maar er komt een volledig vernieuwde speelplaats voor terug. "Ik ken het van vroeger toen ik nog paardreed", vertelt een vrouw op het terras. "Dan reden we hier achter in de duinen en dan reden we zo die helling af."

Historie

Maar waarom heet Kraantje Lek eigenlijk zo? "Ik wist niet waar Kraantje Lek vandaan kwam, maar nu weet ik het wel", zegt de nieuwe eigenaar zelfverzekerd. "Als ze vroeger een kraantje op een ton sloegen, ging dat af en toe mis. Dan ging het lekken en daar komt de naam vandaan."