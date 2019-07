Zonnewagen TU Delft is eindelijk af: "We hebben er alles voor gelaten"

AMSTERDAM - Na maanden van ontwerpen, bouwen en nachten doorwerken is het dan zover: de NunaX is af. Studenten van de TU Delft presenteerden vanochtend de zonnewagen waarmee ze in Australië gaan racen tegen andere duurzame auto's.

"Supertrots ben ik," vertelt Daan van der Tuin. "Hier hebben we een jaar lang alles voor gelaten, dus heel bijzonder om de wagen nu aan familie en vrienden te kunnen laten zien." Samen met andere studenten van de TU Delft zit hij in het Vattenfall Solar Team. In oktober nemen ze deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

Het team heeft alles op alles gezet om de auto, die op zonne-energie rijdt, zo efficiënt mogelijk te maken. "Een Tesla rijdt met deze accu naar Berlijn, wij kunnen hiermee naar Hongkong," zegt Pieter Tolsma, die opgroeide in Bussum. Ook hij heeft een jaar lang hard gewerkt en zijn studie en sociale leven op een laag pitje gezet.

Dat beaamt Ariadne Jaski de moeder van Pieter: "Ik heb hem weinig gezien, maar we zijn supertrots," vertelt ze. "Hij heeft zoveel geleerd, ik heb hem enorm zien groeien."

55 graden

De NunaX is inmiddels ook rijdend getest. "Dat ging boven verwachting goed", vertelt Weesper Jens Zuurbier. "Er moet nog veel verbeterd worden, maar de NunaX ligt goed op de weg." Maxime Croft uit Heemstede is één van de drie coureurs. "De eerste keer dat ik instapte, voelde geweldig," zegt ze. "Ik ben hard aan het trainen: fit worden en af en toe naar de sauna. In de cabine kan het namelijk 55 graden worden in de Australische outback, dus daar moet ik wel tegen kunnen."

er klinkt luid applaus als de studenten het doek wegtrekken en de auto in vol ornaat op het podium staat. Is er dan nu tijd voor ontspanning en een feestje? "Nou, er moet nog een hoop gebeuren. De auto lijkt af, maar we moeten haar blijven verbeteren. Dus vanavond feest en daarna weer hard aan de slag," zegt Jens.

Winst

Het is de tiende keer dat een team van de TU Delft meedoet aan de race van Darwin naar Adelaide en zeven keer leidde deelname tot de eerste prijs. Ook dit team hoop natuurlijk te winnen. Daan: "De concurrentie is groot, maar we zouden hier niet staan als we er geen vertrouwen in hadden. We gaan ervoor!"