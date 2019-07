Skateboarden, basketballen en freerunnen: Urban Sports Week krijgt jongeren in beweging

AMSTERDAM - Wedstrijden, clinics en demonstraties van 'straatsporten' als inline skaten, skateboarden, bmx'en, freerunnen of basketballen. Dat was in een notendorp de Urban Sports Week op het Museumplein in Amsterdam. Ook werd er het WK 3 tegen 3 basketbal gehouden, waarmee het basketballen weer terug is op het plein.

Jongeren, ouderen, toeristen en toevallige voorbijgangers keken hun ogen uit toen de skaters over de stellages vlogen. Dankzij het mooie weer was de opkomst boven verwachting. "Het is geweldig dat we zo'n evenement in Amsterdam kunnen huisvesten", vertelde mede-organisator Frank Thewessem, directeur van Topsport Amsterdam trots.

Doel van het evenement, dat eind juni was, was jongeren aan het sporten te krijgen door ze te laten zien wat er mogelijk is. De organisatie zette hierbij in op populaire straatsporten. "We willen inspiratie bieden aan jonge mensen en laten zien hoe het kan zijn om te excelleren op het allerhoogste niveau", legde Thewessem uit.

Pleintjesbasketbal

Belangrijk onderdeel van het programma was het WK 3x3 basketbal. Deze relatief nieuwe sport is ontstaan vanuit het pleintjesbasketbal. Op het Museumplein wordt van oudsher veel gebasketbald. Bekende basketballers als Ton Boot waren vroeger vaak te vinden op het in 1954 aangelegde basketbalveld op het plein. Dankzij het 3 tegen 3 toernooi, dat door de provincie wordt gesponsord, is basketbal weer helemaal terug op het plein.

Inmiddels is het 3x3 basketbal uitgegroeid tot een Olympische Sport. De Nederlandse 3x3 basketballers kunnen goed meekomen met de wereldtop. In 2018 hebben de Nederlandse mannen de zilveren medaille op het WK veroverd. De Nederlands vrouwen werden in 2018 tweede op het EK 3x3 basketbal. Dit jaar viel Nederland niet in de prijzen.

