Noorse beiaardier zit voor een keer op de stoel van Frits Reynaert

ENKHUIZEN - In een reeks zomeravondconcerten in de Zuidertoren van de Zuiderkerk in Enkhuizen is het vanavond de beurt aan de Noorse Laura Maria Rueslatten, stadsbeiaardier van Oslo. En volgens Frits Reynaert wordt ze niet zomaar uitgenodigd. "Ze is heel goed."

Met haar 35 jaar voldoet ze niet aan het stereotype beiaardier zoals wij die kennen in Nederland. Maar dat is niet de reden waarom ze vanavond in Enkhuizen haar spel mag laten horen. "Ze neemt een mooi reportoire mee, een beetje van de gebaande paden af. En dat is leuk", vertelt Frits.

Hij nodigt graag beiaardiers uit het buitenland uit, om zo ook ander geluid te kunnen laten horen in de stad. En voor de meeste beiaardiers is het een cadeautje om in Enkhuizen te mogen spelen vanwege het prachtige uitzicht vanaf de toren.

Geluid is thuis heel anders

Maar ook de klokken zijn speciaal omdat ze al een paar honderd jaar oud zijn en in Enkhuizen is het vrij stil waardoor het geluid heel goed te horen is. "Ik vind het geweldig om hier te spelen", vertelt Laura Maria. "Thuis zijn de klokken pas twintig jaar oud, dus het geluid hier is heel anders."

In de tuin van de Zuiderkerk worden vanavond stoelen neergezet en kunnen liefhebbers komen luisteren tussen 20.00 en 21.00 uur. Na afloop komt Laura Maria ook daarnaartoe om haar publiek te ontmoeten.