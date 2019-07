In VS geopereerde Texelaar Rob Daalder (51) overleden: "Robbie die zat stuk"

DEN BURG - Rob Daalder, de 51-jarige Texelaar die eerder dit jaar in Los Angeles werd geopereerd aan een beschadiging aan zijn hersenvlies, is afgelopen weekend overleden.

Dat bevestigt de woordvoerder van de Stichting Support Rob tegenover NH Nieuws, nadat er op de website uitvaartcentrumtexel.nl een overlijdensadvertentie was verschenen. "Robbie is vertrokken, want Robbie die zat stuk", citeert zijn familie bovenaan de rouwkaart uit een songtekst van De Dijk.

Uitbehandeld

Rob leed aan de zeldzame ziekte liquorhypotensiesyndroom, waardoor hersenvocht weglekt. In Nederland was hij uitbehandeld, maar met een operatie in de Verenigde Staten hoopte hij te kunnen genezen.

Om die reis en operatie te kunnen betalen sprong heel Texel in de bres en zamelde veel geld in met kerstmarkten, benefietconcerten en collecte-acties. Ook een veiling, waarbij bekende Nederlanders als Giel Beelen en Jochem Meijer een duit in het zakje deden, leverde een groot bedrag op.

De laatste berichten over Robs gezondheid waren hoopvol. De operatie was goed verlopen. "Hij is nog wel erg zwak en kan niet zelfstandig staan en lopen. Zijn ogen staan anders, zijn hoofd voelt anders en hij praat volop", klonk het toen.

Ondanks de geslaagde operatie heeft hij het gevecht tegen de ziekte niet kunnen winnen. Rob zal donderdag op zijn geliefde eiland (de Algemene Begraafplaats aan de Kogerstraat in Den Burg) worden begraven.