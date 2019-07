Agenten ontfermen zich over baby na ongeluk op A7

PURMEREND - Twee politieagenten hebben zich vanmiddag in de berm van de A7 over een baby ontfermd. Het kindje zat in een auto die kort daarvoor op de snelweg bij een ongeluk betrokken was geraakt.

Noordhollands Dagblad schrijft dat er bij het ongeluk ter hoogte van Zuidoostbeemster en richting Amsterdam twee auto's betrokken waren, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. Alle betrokkenen, onder wie de baby, zouden ongedeerd zijn gebleven.

Op foto's van de hulpverlening is te zien hoe twee agenten in het gras staan. Zij bekommerden zich daar om het lot van de baby, zo laten getuigen aan NH Nieuws weten.

De gehavende auto's zijn door een berger opgehaald. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.