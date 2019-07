Op Texel gevonden dood vosje ontleed: "Kijk dat is een veertje"

TEXEL - De dode vos die twee weken geleden in het bos op Texel werd gevonden, is vandaag in Ecomare onderzocht. Het dier komt van nature niet voor op het eiland en kan ook niet zwemmen. Het kan dus niet anders dan dat iemand de vos er, -mogelijk als 'grap'- heeft neergelegd.

"We gaan vandaag in zijn maag kijken of we kevers of muizen kunnen vinden. Als dat soorten zijn die hier niet voorkomen dan kunnen we met zekerheid zeggen dat het dier hier niet heeft rondgelopen", vertelt Arthur Oosterbaan van Ecomare.

De vos werd vanmiddag onderzocht door Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. Bij het openen van de maag kwamen een paar herkenbare zaken naar boven: "Kijk dat is een veertje en hier heb ik een vogelpootje", legt hij uit aan de veelal jonge bezoekers die gebiologeerd naar zijn werk zitten te kijken.

Ongeveer 100 belangstellenden zagen hoe het jonge vosje nauwkeurig werd bekeken. "We hebben uiteindelijk onderdelen van een zangvogel en iets groens gevonden wat op een kikker lijkt", zegt Oosterbaan na afloop, "Maar dat zijn geen dieren die hier op Texel niet voorkomen. We hebben dus nog geen uitsluitsel geven over de activiteit van de vos op Texel."

Ondanks dat kan het bijna niet anders dat de vos al dood was voor deze op het eiland kwam. Vandaag kwam er ook nog de melding binnen over een mol, een ander dier dat niet op Texel voor komt. Dat deed even het vermoeden op borrelen dat ook deze door mensen is neergelegd. Maar het blijkt vaker te gebeuren. Het schijnt dat meeuwen nog wel eens een mol oppikken en na een vlucht boven Texel uit hun bek laten vallen.