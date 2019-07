Streep door plannen van Hilversumse voor voormalig theater

HILVERSUM - Het voormalige Hilversumse theater Achterom wordt geen cultuurhuis. Het plan van Jacqueline van Oostveen om het pand te kopen en om te bouwen tot een cultuurhuis voor en door Hilversummers is van de baan. De notaris heeft haar plan afgewezen. "Ik ben heel teleurgesteld", zegt Van Oostveen over de beslissing.

Het oude theater had volgens de plannen van Jacqueline een cultuurhuis moeten worden met plek voor theater, dans en muziek. Ze presenteerde haar plannen een half jaar geleden. Al snel kreeg ze een grote groep medestanders achter zich en toonde een projectontwikkelaar belangstelling om te investeren en het oude theater voor het cultuurhuis aan te kopen.

Andere gegadigden

Toen haar plannen concreet werden, stapte Jacqueline met haar plan naar de notaris. Dat deden drie andere gegadigden ook. Deze week volgde het verlossende woord: het cultuurhuisplan valt af. Waarom? Dat heeft de Hilversumse nog niet te horen gekregen.

Niet belangrijk

Jacqueline laat weten erg teleurgesteld te zijn. "We hebben met een heel team drie maanden aan een mooi plan gewerkt. Nu mogen we het niet eens presenteren", zo laat ze weten. "Ik vind het persoonlijk bijzonder jammer en een gemiste kans van de gemeente. Een cultuurhuis als maatschappelijke meerwaarde voor Hilversum en haar bewoners wordt blijkbaar niet belangrijk gevonden."

Definitieve keuze

Wat er dan wel met het pand gaat gebeuren, is ook nog niet bekend. De gemeente laat weten dat er nog één partij in de race is, maar wil niet zeggen welke partij dat is. "Het staat ook niet vast dat deze partij het sowieso wordt", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Deze partij mag zijn plannen verder presenteren. Komend najaar wordt er pas een definitieve keuze gemaakt."

Bekijk hier hoe Jacqueline haar plannen afgelopen januari presenteerde: