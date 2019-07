In vogelvlucht: Egmond aan den Hoef vanuit de lucht

EGMOND AAN DEN HOEF - Karakteristieke stolpboerderijen, de eeuwenoude Slotkapel en de resten van Slot op den Hoef: de geschiedenis van Egmond aan den Hoef laat zich niet in één alinea beschrijven. Gelukkig zijn er drones, die het dorp en haar rijke historie wél in een blik weten te vangen.

Dankzij een bijzondere historie en bijbehorende architectuur, is een deel van het dorp uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht. Toch is ook het moderne Egmond een bezoek waard, want met talloze mogelijkheden voor vertier en recreatie raak je er niet snel verveeld.

Geniet in de video hieronder van al het moois dat het dorp te bieden heeft.