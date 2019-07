Politie: granaat op Haarlemse Botermarkt was echt

HAARLEM - De granaat die maandagochtend op de Haarlemse Botermarkt werd aangetroffen was echt. Dat maakt de politie vandaag bekend. Na de vondst bleef lang onduidelijk of het om een echt of een nepexemplaar ging.

De granaat werd maandagochtend rond half negen aangetroffen door een café-eigenaar. Het projectiel lag midden op het plein, bij een boom. De café-eigenaar heeft de granaat zelfs nog even opgepakt en verplaatst. Toen hij voelde dat het toch wel een zwaar voorwerp was, heeft hij de politie gebeld.



Doel onduidelijk

De politie doet verder geen mededelingen over de zaak. Onduidelijk is ook nog steeds voor wie de granaat bestemd was. De Explosieven Opruimingsdienst heeft maandag onderzoek gedaan op de Botermarkt, waardoor het plein in het centrum van Haarlem enige uren afgesloten was voor het publiek en de ondernemers.

Ook in Amsterdam granaat

Vandaag werd ook in Amsterdam een granaat aangetroffen. Die was met een lint vastgemaakt aan de deur van een ontharingskliniek aan de Rozengracht. Bouwvakkers merkten het projectiel op.