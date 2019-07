Gedenkplek voor de verongelukte Ilayda (15): 'Koud kippenvel als ik er langs rijd'

HEERHUGOWAARD - Langs de Westtangent in Heerhugowaard ligt nu een definitieve herinnering aan de 15-jarige Ilayda. Zij overleed een maand geleden op die plek, nadat ze werd aangereden door een auto. "Sinds het ongeluk fiets ik hier een stuk voorzichtiger."

Rond elf uur vanmorgen verplaatste een klein clubje familie en vrienden van Ilayda de foto's knuffels, bloemen en kaarsen van de ene naar de andere kant van de Westtangent.

De drukke autoweg kruist op dit punt met de Reuzepandasingel in de wijk Butterhuizen. Aan die kant van de weg vind je nu een stukje betegelde grond, waar de spulletjes om Ilayda te herdenken veilig staan.

Maatregelen

NH Nieuws ging naar de plek en interviewde de burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase over de verkeerssituatie, die volgens veel Heerhugowaarders maatregelen nodig heeft.

Kort na het ongeluk werd er gesproken over dat er een straatrace voorafging aan het ongeluk. Dat scenario heeft de politie nooit bevestigd. Wel onderzoeken ze de zaak nog steeds en zijn ze nog steeds op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige van het ongeluk; een bestuurder van een zwarte Seat Leon.

De 26-jarige en 28-jarige Heerhugowaardse bestuurders van de twee auto's die betrokken waren bij het ongeluk zijn op vrije voeten.

Volgens veel Heerhugowaarders wordt er regelmatig keihard gereden op de Westtangent. "Sinds het ongeluk met Ilayda rijd ik een stuk voorzichtiger", aldus Heerhugowaarder Damien (15). "Ik werk bij de McDonald's en zit op een sportschool aan de overkant, dus ik rij hier zeker vijf keer per week. Ik kijk toch elke keer even naar dit plekje."

50 ongelukken

Het kruispunt ligt tussen de N242 en de Zuidtangent. Er gebeurde in de afgelopen vijf jaar vijftig ongelukken, waarvan twee met een dodelijk gevolg. Elf personen moesten verder naar het ziekenhuis. Dat moet wel in een perspectief worden gezien, aldus burgemeester Blase. "Het is niet de plek waar de meeste ongelukken gebeuren, maar dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren."

Er wordt dus wel gekeken of er iets kan worden gedaan aan de verkeerssituatie op het kruispunt waar Ilayda werd aangereden. "Het kruispunt en die wegen zijn wel nodig om het verkeer uit de naastgelegen woonwijken aan te kunnen", aldus de burgemeester. "Maar het lijkt, door de vier banen op de weg, alsof je er sneller mag; terwijl de maximum snelheid vijftig kilometer per uur is."

De gemeente wacht tot de politie de resultaten van het onderzoek heeft. Blase: "Daarna gaan we met betrokkenen - ook de familie van Ilayda - om de tafel."