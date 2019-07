Motorrijles gaat flink verkeerd: vrouw rijdt bosjes in en raakt gewond

VELSEN-ZUID - Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt nadat ze met haar lesmotor in de bosjes was beland naast het Telstar-stadion in Velsen-Zuid.

De onfortuinlijke motorrijdster had les op het parkeerterrein aan de Minister van Houtenlaan toen het misging. Door nog onbekende oorzaak verloor ze de macht over het stuur, schoot de straat over, raakte een reclamebord en eindigde in de bosjes.

Het geraakte reclamebord (tekst gaat door onder de foto)





De vrouw is door het ambulancepersoneel opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De lesmotor is flink beschadigd geraakt en wordt later geborgen.