Hoogbejaarde pony waarschijnlijk misbruikt: "Dit breekt mijn hart"

DEN HELDER - Diane Kool uit Den Helder is woest. Eén van haar hoogbejaarde pony's is afgelopen weekeinde vermoedelijk seksueel misbruikt. Dat gebeurde in een stal op de paardenweide aan de Doggersvaart. Kool is woest: "Het bloed stroomde uit mijn gezicht", zegt ze tegen NH Nieuws.

Zaterdagochtend vroeg loopt Kool de paardenweide op om de dieren te voeren en de stallen uit te mesten. "Ik zag plotseling een vies blauw shirt liggen en meerdere zakdoekjes. Enkele zakdoekjes zaten tussen balken gefrommeld in de stal. Je kunt bijna wel invullen wat hier is gebeurd", vertelt ze.

Man met broek op enkels

Het is niet de eerste keer dat de paarden zijn lastiggevallen. "Zes jaar geleden hebben we een man op heterdaad betrapt in de stal met zijn broek op zijn enkels. Die hebben we met een riek van het terrein gejaagd." Bij de stallen zijn al eerder een handschoen, een halstouw en een zaklantaarntje gevonden.

Dit keer heeft Diane Kool ook een groot blauw shirt aan getroffen. "Ik heb de foto ook op Facebook gedeeld in de hoop dat iemand het herkent van zijn buurman ofzo. Er zijn ook camerabeelden gemaakt. Die heeft de politie voor onderzoek meegenomen."

'Mijn hart is gebroken'

Diane Kool wil het liefst dat de dader wordt gepakt, maar vooral ook andere paardeneigenaren waarschuwen en de buurt vragen een oogje in het zeil te houden. "Het is gewoon verdrietig om een pony zoiets aan doen. Ga voor de tv zitten en doe daar je dingen, maar blijf van mijn dieren af. Het is zo verdrietig, daar breekt mijn hart van."

De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben.