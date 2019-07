EOD zoekt ochtend lang naar mogelijke granaat in Zaan bij Wormerveer

WORMERVEER - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vanochtend in het water bij de Zaanweg in Wormerveer gezocht naar een granaat, die daar mogelijk in het water lag. Hiervoor werd de omgeving enige tijd afgesloten. De EOD heeft geen granaat gevonden, alleen een grote bout.

Magneetvissers viste afgelopen donderdag een verdacht voorwerp op, dat veel weg had van een granaat. Dat melden getuigen aan NH Nieuws. De vissers gooide het voorwerp terug in het water en schakelden de politie in. Zij konden die donderdag niets doen, omdat het voorwerp alweer op de bodem van de Zaan lag.

De EOD kwam deze ochtend naar de Zaanweg om in het water te zoeken naar het verdachte voorwerp. In het water werd, behalve een grote bout, niets aangetroffen. De zoekactie is inmiddels ten einde. De politie kon geen commentaar geven over de verdachte vondst.