Duo besteelt tiener van tas bij straatroof in Purmerend

PURMEREND - Een jongen is gisteravond rond 18.30 uur beroofd op station Overwhere in Purmerend. De twee daders maakten onder andere zijn tas buit.

De tiener raakte daarnaast ook geld en een telefoon kwijt, aldus een getuige.

Een van de straatrovers is aangehouden, maar naar de ander is de politie nog op zoek. Het zou gaan om een jonge, donkere jongen in zwarte kleding.

Ook wordt er gezocht naar een specifieke getuige: een man met een rode jas, zwarte pet en een blauwe broek.