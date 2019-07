Vrienden verrassen doodzieke Justin (23) met mega-vuurwerkshow voor laatste verjaardag

MUIDERBERG - Justin Kok uit Muiderberg kreeg afgelopen weekend een spectaculaire vuurwerkshow om zijn 23e verjaardag te vieren. De terminaal zieke jongen heeft nog maar een paar weken te leven en zijn vriendin en vrienden wilden hem, voor zijn laatste verjaardag, extra verrassen.

Justin ging twee maanden geleden met evenwichtsproblemen naar de huisarts. Al vrij snel werd duidelijk dat het goed mis was. Hij heeft een zware hersentumor, waar artsen en chirurgen niks meer aan kunnen doen.

'Mooiste van het mooiste'

Na het slechte nieuws kwamen zijn vrienden bij elkaar en besloten ze om wat groots voor hem te organiseren. Justin is helemaal gek van vuurwerk en dus besloten zijn vriendin Maud en beste vriend Laurens om naar Polen af te reizen om het beste vuurwerk te halen. "Het is een vuurwerkfanaat, dus als ik met prut aankom dan weet hij dat. Het moet natuurlijk wel het mooiste van het mooiste zijn", vertelt Maud lachend.

Lees ook: Schiphol laat grote droom van doodzieke vliegtuigliefhebber uitkomen: "Onvergetelijk"

Zo kreeg hij een grootse 23ste verjaardag. De dag begon met een rit in een snelle en vooral dure auto en eindigde met een vuurwerkshow op het strand van Muiderberg, waar al z'n vrienden en familie bij waren. "Teringvet, echt teringgaaf. Het mooiste wat er is", zo omschrijft Justin de show.

En dat vuurwerkspektakel ging niet onopgemerkt voorbij. De politie kreeg maar liefst twaalf meldingen in de korte tijd dat de groep vuurwerk afstak op het strand. Agenten kwamen poolshoogte nemen, maar na de verklaring van vriendin Maud was er maar één conclusie mogelijk: de show mocht ongehinderd doorgaan.

Snel achteruit

De afgelopen tijd heeft een grote impact gehad op Justin's vrienden. Ze willen hem zo veel mogelijk laten genieten, maar proberen het zelf ook een plekje te geven. "Ik weet mezelf ook geen houding te geven. Je ziet een grote sterke jongen instorten, eigenlijk. Maar ik probeer er doorheen te kijken en er gewoon voor hem te zijn", vertelt Laurens. "Ik wist dat dit eraan zat te komen, maar het is toch ook hard om te zien, want hij gaat zo snel achteruit en het gaat per dag minder", vult zijn vriendin Maud aan.

Justin probeert in de korte tijd die hij nog heeft om zo veel mogelijk dromen waar te maken. En er staat er een met stip bovenaan. "Ik wil heel graag nog een keer naar een wedstrijd van Ajax, dat is mijn droom. Want ik ben Ajax-fan tot de max", vertelt hij emotioneel.

Vanochtend vertelde Justin zijn verhaal in het NH Radio-programma June tot Twaalf. Zij gaat proberen om zijn laatste wens waar te maken.