Opmeerse autohandelaar gaat na pony-filmpje weer viral: Moszkowicz hoofdrol in nieuwe video

OPMEER - Autohandelaar Sam van Dalen uit Opmeer baarde in september al veel opzien met een video over een pony in een Fiat Panda en nu is het weer raak. Deze keer lukte het Van Dalen om Bram Moszkowicz voor een reclamefilmpje te strikken. "Als je dat twee jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard."

In de video schiet Moszkowicz per ongeluk de drone van Do van Dalen - de dochter van Sam - uit de lucht. Om die te vergoeden neemt hij de schoonmaakklusjes van Do bij het bedrijf van haar vader over.

Bekijk hier filmpje met Bram Moszkowicz. Tekst loopt door onder de video:



Stoute schoenen

Na het pony-filmpje hoorde hij dat ook Moszkowicz de video met de pony had gezien. Daarop besloot Van Dalen de stoute schoenen aan te trekken. "Ik ben een groot reclamefan en vind de reclame met Moszokowicz van Even Apeldoorn Bellen een van de beste commercials die ik heb gezien. Daarom vroeg ik via een vriend of hij misschien mee wilde doen."

Dochter Do schittert voor de laatste keer in een reclamefilmpje van Van Dalen. "Zij gaat straks naar de basisschool en ze beseft nog niet helemaal wat voor effect het heeft als iedereen haar in die filmpjes ziet. Ook al vindt ze het zelf erg leuk om te doen."

John de Mol

Plannen om zijn bedrijf in te ruilen voor een reclamebedrijf heeft hij niet, ook al moet hij de filmpjes nu soms 's nachts nog monteren. "Hoe mooi is het dat je zelf je filmpjes kan verzinnen? Ik ben zelf de grootste afnemer en hoef me nergens aan te houden."

Aan ambitie in ieder geval geen gebrek, want Van Dalen heeft al in zijn hoofd wie hij nog meer voor zijn video's wil strikken. "Ik hoop op John de Mol. Dat is toch een beetje de koning van de televisie. En Mark Rutte zou ook mooi zijn."